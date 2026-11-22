行政院長卓榮泰今天到土城為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台火力全開，他先痛批台北市府養「烏賊」噴黑煙，再指蘇巧慧花800天準備市長選舉，李四川則是離開新北2889天，期間歷經國民黨祕書長、高雄市副市長及台北市副市長等職務，卻「沒有替任何一件工作做出成功的例子」，李四川是專業技術官僚，但缺乏政務官為城市決策的魄力，以及獨立承擔責任的能力。

卓榮泰表示，蘇巧慧花800天準備這場選舉，800天足以讓一個具備專業能力的人脫胎換骨，是一個黃金週期。蘇巧慧將這800天奉獻給新北市民，過去8年更是勤走基層、了解地方需求，也在立法院展現高品質問政，並透過協調中央部會，為地方爭取建設及預算，已做好接掌新北市政府的準備。

卓榮泰指出，蘇巧慧對新北未來有完整規畫，包括成立都更局推動都市更新、成立9個產業園區，吸引無人機、自駕車及機器人等軟硬體產業進駐，也持續關注土城交流道、看守所園區等地方建設，並提出新皇冠計畫、鑽石山城等觀光發展構想。他認為，蘇巧慧這800天不只是準備選舉，也是在累積對新北市更多的承諾與責任。

卓榮泰說，相較下李四川從2018年12月離開新北市至今已經2889天，雖歷任國民黨秘書長、高雄市副市長及台北市副市長，但這2000多天究竟做了什麼？值得民眾檢視。

他提到，李四川擔任國民黨祕書長期間，國民黨經歷總統候選人「換柱」風波最後國民黨選輸，後來擔任高雄市副市長，韓國瑜兩年後遭到罷免，他身為副手也沒有守住；轉任台北市副市長後，也質疑他在基泰建案、台北市砍樹及無菸城市等議題上，究竟做出了哪些具體成果？

卓榮泰說，李四川是專業的技術官僚，但缺乏政務官替一座城市做決定的魄力，也沒有展現為單一政策或事件獨立負責的能力，蘇巧慧是用她的直達車一路走向新北市，李四川則是停停走走、反反覆覆，至今看不出能否承擔全國最大城市市長的魄力。

卓榮泰也提到，李四川不是新北市長侯友宜最初屬意的國民黨市長人選，後來才在政治情勢及蔣萬安布局下成為候選人，李四川離開新北多年，對地方已經相當陌生，想在短時間內取代蘇巧慧多年累積的地方經營，應讓選民仔細比較。

卓榮泰呼籲，選前最後一周，選民應冷靜、理性思考，選舉應該比較政見、能力與經驗，透過政見取向、能力判斷及經驗選擇，選出最適合新北市的市長人選。

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