國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天出席新竹縣副議長王炳漢競選總部成立大會，肯定王長期爭取竹北西區建設，包括竹北實驗高中及台一線替代道路，更盛讚王「講道理、重公道」，是新竹縣議會未來重要領導人才，呼籲鄉親以最高票支持王炳漢連任。

楊文科表示，王炳漢多年來擔任縣議員及副議長，始終站在鄉親立場，傾聽地方需求，積極向縣府反映民意、爭取建設。他形容王不僅肯做事，更是講道理、講公道的人，縣府對於王提出的建議，也積極研議並逐步落實，雙方共同推動地方發展。

談及竹北西區重大建設，楊文科指出，竹北實驗高中是全國極具特色的教育建設，採個別化課程規畫，讓學生依自身特質發展。儘管中央原先承諾的35億元經費未到位，縣府仍自行籌措財源，讓學校順利興建、正式招生，背後也有王炳漢等地方民代長期支持。

交通方面，楊文科表示，台一線替代道路自1997年開始推動，歷經四任縣長、12位交通部長，始終未能突破。在王炳漢及地方民代積極爭取下，縣府全力推動，第一期工程預計明年6月底通車，有望改善竹北西區南北向交通瓶頸。

楊文科說，考量鳳岡地區通行需求，縣府持續推動第二期工程，並將原規畫第三期施作的支線提前納入第二期，目前已完成發包、即將動工。未來道路串聯後，可強化湖口、新豐、竹北至新竹市的交通路網。

楊文科強調，從教育到交通，王炳漢關心的都是竹北未來重要建設，感謝他多年來在議會支持縣政，讓地方建設持續推展，期許王未來在議會發揮更大影響力。

針對近期選情及司法爭議，楊文科表示，國民黨面對艱困選戰仍會團結迎戰，選舉應建立在公平、公正基礎上，執政者應以相同標準對待所有候選人，讓選舉回歸民主競爭與施政能力的檢驗。

楊文科最後呼籲鄉親集中選票，讓王炳漢以最高票連任，也懇託支持國民黨提名的2號新竹縣長候選人徐欣瑩及各選區黨籍候選人，共同延續新竹縣建設與發展。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天出席新竹縣副議長王炳漢競選總部成立大會，肯定王長期爭取竹北西區建設，呼籲鄉親支持高票連任。圖／國民黨新竹縣黨部提供