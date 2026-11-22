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王義川南下嘉義喊「不能漏氣」 陪王美惠車掃拚最後衝刺
嘉義市長選戰倒數6天，民進黨候選人王美惠今天下午展開車隊掃街，立委王義川特地南下助陣，兩人搭乘車隊穿梭嘉義市大街小巷，沿途向鄉親揮手拜票，支持者也在路口熱情揮舞旗幟加油。王義川高喊「這次嘉義不能漏氣」，呼籲鄉親團結相挺，王美惠則請支持者把握最後幾天協助拉票，力拚11月28日勝選。
嘉義市長選戰進入最後倒數6天，王美惠今天下午3點從公明路競選總部出發，展開市區車隊掃街。出發前，競選總部已聚集不少支持者，等候車隊啟程，現場加油聲不斷。
王美惠與王義川一同搭乘車隊沿街拜票，向道路兩旁民眾揮手致意，沿途有支持者在路口等候，熱情揮手加油，為選前最後衝刺增添聲勢。
王義川表示，早在自己進入立法院之前，王美惠就是他的偶像，後來有機會在立法院與王美惠並肩作戰，讓他深感榮幸。他這次特別來到嘉義，就是希望陪王美惠走完選前最後一哩路，爭取更多市民支持。
王義川也向嘉義鄉親喊話，「這次嘉義不能漏氣」，選戰已進入關鍵時刻，希望支持者持續凝聚力量，不僅自己出門投票，也要邀請親朋好友一起支持王美惠，讓嘉義市順利延續建設與發展。
王美惠表示，距離投票日只剩最後幾天，團隊將持續深入嘉義市各個角落，透過車隊掃街向市民拜票，爭取每一張選票。她也呼籲支持者把握最後時間，協助向親友拉票，11月28日踴躍出門投票，集中選票支持4號王美惠。
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