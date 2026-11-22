九合一地方選舉前最後一個星期天，民進黨台中市北屯區市議員候選人陳信秀獲得曾連任四屆的前議員蔡雅玲陪同，到傳統市場拜票與車隊掃街，想要開拓出民進黨在此區的第3席。蔡雅玲則表示，隨著北屯人口突破31萬人，本屆議員席次也從6席增加為7席，議會需要有經驗、有熱誠的新世代戰力來為市民服務。

蔡雅玲說，她過去深耕教育與文化政策，看見陳信秀不僅有年輕人的衝勁，更擁有中央與地方完整的歷練，是北屯最年輕、經驗也最完整的新人。過去北屯鄉親曾給予民進黨3席的肯定與託付，懇請大家集中選票、全力支持陳信秀，讓北屯的服務與建設一棒接一棒。

陳信秀說，蔡雅玲初任議員時年僅24歲，是當時北屯最年輕的議員，17年任期內為地方爭取多項建設。而他今年30歲，身為本屆北屯最年輕的參選新人，在選前最關鍵的黃金周能獲得前輩陪同走遍大街小巷，內心充滿感謝。期盼能順利接下服務重任、延續北屯的民主香火。

陳信秀說，他過去更曾擔任陳世凱議員時的助理、立委林靜儀服務處主任、國發會及交通部觀光署首長室專委等職務，具備中央、地方完整行政及立法歷練，可以成為議會監督市政的即戰力。