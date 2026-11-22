選戰進入最後倒數6天，行政院長卓榮泰今天到土城為民進黨新北市長候選人蘇巧慧站台，左批台北市長蔣萬安、右打國民黨新北市長候選人李四川。他對近期翡翠水庫光電板爭議，砲轟台北市政府養了一隻「烏賊」，選前不斷吐黑煙、製造假議題，企圖混淆視聽。他強調，翡翠水庫過去沒有、現在沒有、未來也不會設置光電板，質疑蔣團隊選情緊張、缺乏話題，才刻意在選前幾天拿出舊公文炒作，甚至誤導民眾中央要讓雙北600萬人的飲用水變得不乾淨。

卓榮泰說，距離投票只剩6天，如果大家還有時間，不妨一起到翡翠水庫看看有沒有光電板，答案當然是沒有。他酸說，過去台北市長蔣萬安談政績，經常提到輝達、牛奶、台北大巨蛋，如今卻改談翡翠、故宮及光電板。

他說，中央2022、2023、2024年曾展開適合設置光電板場址的調查，2024年結束後，2025年沒有相關討論，2026年也沒有任何設置計畫，蔣團隊卻突然在選前幾天「夢見」這件事，再拿出公文炒作，為何去年、今年都不談，偏偏選前才拿出來講？

卓榮泰認為，這是對手選情緊張、缺乏話題，才試圖透過抹黑誤導民眾，甚至讓人誤以為中央要將大台北及北部600萬人的飲用水變得不乾淨，呼籲不要再散播不實訊息。

卓榮泰說，翡翠水庫雖然由台北市管理，但也位於新北市，攸關民眾健康及雙北重要民生用水，政府當然以國人健康為最優先，這是無須透過造謠、抹黑操作的議題。

卓榮泰也提到，台北市文化局已將涉及故宮的AI抹黑圖片下架，顯示對方知道這樣的做法並不妥當，但台北市整個競選團隊至今仍未認錯。

卓榮泰呼籲，選前最後6天，支持者要繼續努力，讓台北、新北的民進黨候選人沈伯洋、蘇巧慧都能當選，透過選票證明，只有正面、正派的選舉，才能真正獲得民眾支持。