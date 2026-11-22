花蓮縣長選戰進入最後階段，柯文哲今天表態民眾黨將依藍白合作協議支持國民黨候選人游淑貞，游淑貞感謝兩黨堅守承諾；張峻則提出美崙地區建設政見，承諾上任3個月內提出垃圾場改善方案；魏嘉賢則以AI自製直播系統，讓選民即時掌握掃街路線。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天赴花蓮輔選，受訪表示，既然民眾黨與國民黨已簽署2026年縣市長選舉合作協議，就應遵守承諾，花蓮縣長選舉支持國民黨徵召的游淑貞，強調「公私分明」、「不能協議簽了現在不認帳」。

針對民眾黨花蓮縣黨部主委張天民公開支持無黨籍候選人張峻，柯文哲表示，張峻太太曾擔任他參選總統時的花蓮婦女後援會會長，但私人交情歸私人交情，選舉戰略仍須依照黨中央決策執行，他上午陪同民眾黨花蓮市長候選人戴于文及縣議員候選人蔡翼陽掃街，隨後趕往宜蘭輔選。

游淑貞獲悉柯文哲表態後，感謝柯文哲及民眾黨主席黃國昌堅守藍白合作承諾，認為兩位主席在選戰關鍵時刻公開表態，展現政黨合作的誠信與決心；花蓮正處於災後復原、交通建設、產業轉型及青年發展的重要階段，未來願意傾聽民眾黨政策建議，讓不同政黨的專業與智慧成為推動花蓮進步的力量。

張峻下午參加美崙地區後援會成立活動，現場有不少泛藍支持者與綠營人士到場助陣，他表示，美崙是花蓮重要生活區域，未來將改善公園、親子休閒空間、濱海自行車道及公共設施，也將處理鄉親長期反映的垃圾場問題，若當選，要求縣府團隊上任3個月內提出具體改善方案，提升居民生活品質。

魏嘉賢今天持續車掃花蓮市民字頭、國字頭一帶，團隊自行運用AI開發直播系統，將掃街路線、車隊即時位置及下一站資訊標示在直播畫面，讓支持者掌握車隊動向，也同步播放政見。

魏嘉賢表示，選戰資源有限，但團隊實力堅強，從政策記者會、政見發表到文宣品，每個環節都認真準備，選舉比的不是排場，而是能否把政策說清楚、把事情做好，「我們資源最少，但準備肯定最多」，也感謝鄉親在寒冷天氣中仍守候路邊加油，承諾未來以行動回報支持。

花蓮縣長候選人張峻參加美崙地區後援會成立活動，許多泛藍與綠營人士支持。記者王思慧／攝影

花蓮縣長候選人魏嘉賢團隊自行運用AI開發直播系統，將掃街路線、車隊即時位置及下一站資訊標示在直播畫面，讓支持者掌握車隊動向。圖／魏嘉賢競總提供

花蓮縣長候選人張峻參加美崙地區後援會成立活動，一一向支持者致意。記者王思慧／攝影