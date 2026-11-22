前新北市長朱立倫今天下午出席李四川新莊造勢大會上台助講時表示，這一次新北市的選舉是做事的人對上看板王，對手有上千面看板，但包括新莊體育館、棒球場、國民運動中心、新莊線、環狀線、機場捷運等建設，都是李四川的功勞與拼出來的成果。

朱立倫表示，捷運、國民運動中心等建設或快速道路旁邊，不會寫著李四川、朱立倫或侯友宜，因為這是全體新北市民共同努力的成果。網路上年輕人稱這一次在新北市的選舉是一位「做事的人」對一位「看板王」。

朱也說，蘇巧慧在新北市至少有一千面以上的看板及照片，但李四川花超過10年以上推動重要建設，建設中雖然沒有李四川的名字，但子孫可以享受不只10年、50年甚至100年；而對手花大錢在選前掛看板，選完10天就不見了。

朱立倫表示，8年前大家用智慧投給做事的侯友宜接棒，這次呼籲大家用智慧集中力量支持真正做事的李四川並全力催票，讓李四川高票當選。