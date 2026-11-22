選戰進入最後倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午在土城舉辦造勢活動，她向支持者喊話表示，從宣布參選至今已走過800多天，她的選戰一路從土城、樹林、三峽、鶯歌出發，這場選舉始終堅持只談政見、只談願景，希望以對家鄉的熱愛爭取市民認同，並呼籲支持者把握最後一周，一人至少再拉十票，讓支持力量在投票日轉化為勝選。

蘇巧慧表示，選戰進入最後階段，越來越多好朋友站在團隊這邊，也認同她堅持正面選舉的方式，不打口水戰，而是聚焦城市願景與政策，希望讓新北持續進步。

蘇巧慧表示，自己與土城立委吳琪銘長期在立法院共同爭取地方建設，從司法園區、看守所遷移、交流道，到捷運、用水及學校等議題，都是一步步努力的成果。未來希望看守所遷移後，活化原址土地，規畫國際級藝文、運動及展演中心，讓土城不只有產業發展，也能提升生活品質。

蘇巧慧指出，土城過去從煤礦產業發展至今，已聚集許多中小企業及工廠，未來除持續推動交通建設，也希望打造更完整的生活圈，讓居民在土城就能兼顧工作、教育與生活，不必再是「土城、土城，只是要出城、出城」的印象，她以「土城媳婦」自詡，希望讓土城成為真正能安居樂業的地方。

蘇巧慧也提到，昨天在三重與民進黨台北市長候選人沈伯洋同台，兩人互動熱絡，討論的都是雙北城市如何進步，包括產業、交通及各項政策如何相互搭配，雙方雖然有合作，也各自有需要堅持的立場，未來將持續以大台北及大新北的發展為目標，展現合作但不失主體性的態度。

蘇巧慧呼籲，距離投票只剩最後一周，請支持者趁著最後關頭，找出身邊還沒決定投票、因工作忙碌而忽略選舉，或尚未安排返鄉投票的親友，積極邀請他們出門投票，她喊話「一人至少找十票」，並再次強調土樹三鶯5席議員候選人都需要支持，希望大家團結力量，從土城再一次出發，迎向勝利。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天傍晚在土城舉行造勢大會。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天傍晚在土城舉行造勢大會。記者葉德正／攝影