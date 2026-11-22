選前最後黃金周，爭取連任的新竹市長高虹安昨晚於天公壇公園造勢，國民黨新竹市議員陳慶齡致詞時，突然提起選罷法規定「選前10天」禁止評論或引述的內容，才開口講第一句，隨即被一旁的主持人郭子乾及市議員吳旭豐制止。新竹市選委會今天回應，因為是在公開場合談這件事情，選委會有掌握此訊息，會依法處理。

陳慶齡昨晚致詞時表示，他看到一則新聞，然後突然提起選罷法規定「選前10天」禁止評論或引述的內容，才開口說第一句，馬上被一旁的主持人郭子乾及市議員吳旭豐制止，「你現在講這個會被抓去關喔，連我們都會出事喔」。吳旭豐更直接上前拉住他，陳慶齡立刻說「不好意思」，改口稱「一則錯誤的新聞會改變選民方向與想法，不實的新聞會造成新竹的改變。」

昨天晚間的造勢活動採直播放送，雖然陳慶齡第一時間就改口，但隨著直播已傳送出去。針對陳慶齡的言詞涉及選罷法等，新竹市選委會今天回應，由於當事人是在公開場合談論此事，選委會有掌握此訊息，將會依法來處理。

高虹安昨晚於天公壇公園造勢，今早接連到大果菜市場、北門市場拜票，民眾則爭相合影，現場凍蒜聲不斷，高虹安今天下午4時，也在院長韓國瑜的陪同下，自華夏金城出發車掃，邀請支持者共襄盛舉。