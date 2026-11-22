台東縣長選戰進入倒數計時，民進黨候選人陳瑩今日再度批評國民黨對手吳秀華個人及家族疑涉入農路開闢、市地重劃等九案未說明清楚，對外答非所問、迴避問題，若當縣長操守堪慮。吳秀華說，她已經多次回應相關問題，呼籲對手停止無止盡的口水與負面攻防，把舞台留給更重要的政策討論。

陳瑩質疑，知本東映渡假村農路、鹿野和平景苑渡假旅館農路、台東新站市地重劃案、富山安養中心水土保持、立麗大酒店停車場及原生應用植物園停車場等九案涉及不法，且與國民黨縣長候選人吳秀華有關。

陳瑩表示，吳秀華面對外界質疑，始終以「問A答Z」、「已讀不回」來回應，一個想擔任縣長的人，面對公共利益的重大爭議，竟然不斷閃躲、拒絕回答，這樣的態度不適任縣長，甚至連擔任民意代表應有的基本責任都未盡到，應該逐一正面回應、清楚交代，接受社會大眾檢驗。

吳秀華今日前往延平、鹿野、關山等地車掃拜票，對於對手「冷飯熱炒」的舉動，她表示，與其不斷操作爭議、製造對立，不如把時間與心力放在交通改善、農業升級、青年就業及長輩照顧等有意義話題上。

「選舉終究會結束，但台東的發展不能停下來」吳秀華喊話，她已經多次公開回應相關問題，也一再清楚表達立場，選舉已經進入最後階段，應該回歸正面競爭，不要再以負面操作模糊焦點。