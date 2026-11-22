嘉義縣長選戰倒數6天，無黨籍候選人吳品叡今天宣布加入台北市長蔣萬安號召的「台灣好水聯盟」，以民雄內埔子水庫設置6688面光電板為例，主張拆除水庫光電板；民進黨候選人蔡易餘則在選前黃金周展開車隊掃街，接連走訪大林、番路，巧合的是，兩地鄉鎮長、縣長及議員候選人號次都是「一二三」連號，成為車掃拜票的宣傳口號。

吳品叡今天上午走訪民雄、竹崎早市，陪同當地鄉長候選人沿街拜票。她表示，將加入蔣萬安號召的「台灣好水聯盟」，支持「好水公約」兩項主張，包括禁止在供應民生、灌溉用水或作為民生備援水源的水庫設置水面型光電板，並立即拆除已設置的光電板。

吳品叡說，民雄內埔子水庫目前供應農業灌溉用水，水面已設置6688面光電板，水庫不僅是農民仰賴的水源，也是水鳥停棲、覓食的場所。設置光電板後，灌溉水質及水鳥棲地是否受到影響，主管機關應實地調查，公開監測結果，讓鄉親了解實際情況。

吳品叡表示，發展綠能應以民眾健康及用水安全為優先，不能讓鄉親承擔能源政策可能帶來的風險，也不應忽略自然環境與生態保護。

蔡易餘今天則接連前往大林、番路展開車隊掃街，分別與大林鎮長許有疆、縣議員江志明，以及縣議會議長張明達、番路鄉長蕭博勝共同拜票。兩地團隊恰巧都是鄉鎮長1號、縣長2號、議員3號，蔡易餘沿途高喊「一二三，到台灣，到大林」，在番路則以「一二三，到番路」爭取支持。

蔡易餘表示，選戰進入最後關頭，每一天都不能大意，團隊將持續深入基層拜票，也拜託鄉親協助向親友拉票。日前他與團隊在新港、水上車掃時，還結合鴨肉羹、涼麵、烤玉米、豆花及鱔魚麵等在地美食介紹家鄉特色，呼籲旅外鄉親返鄉投票。

蔡易餘說，日前在番路半天岩舉辦客廳會時，曾提出透過鄉村整體規畫處理山區土地問題，並與交通部合作改善道路，讓中型巴士能進入山區聚落，帶動民宿、咖啡等產業發展。張明達與蕭博勝也呼籲番路鄉親協助拉票，爭取團隊成員共同當選。

此外，蔡易餘陣營日前推出「努力，為了更美好的嘉義」形象影片，由在地導演馬克執導，記錄團隊成員從清晨跑市場到深夜拜訪鄉親的選舉日常，呈現不同背景候選人投入地方服務的經歷。

嘉義縣長候選人蔡易餘陣營推出形象影片「努力，為了更美好的嘉義」，透過造勢活動及基層服務畫面，呈現候選人投入選舉的歷程。圖／蔡易餘競選總部提供

嘉義縣長候選人蔡易餘（前排中）今天展開選前黃金周拜票行程，與團隊成員沿街爭取支持，後方競選車隊也同步出動。圖／蔡易餘競選總部提供