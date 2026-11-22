民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能公司，因獲得約4500萬元政府投資引發爭議。國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室發言人吳亮賢今整理蘇巧慧過去9次公開發言，公布「蘇謊事件簿」，質疑蘇巧慧多次宣稱妹妹不是公司負責人，與公司法第8條規定不符，更諷刺蘇巧慧是否將說謊當成集點卡，「集滿10次謊，蘇家能再換4500萬元投資？」

吳亮賢表示，依據經濟部商工登記資料，蘇巧純為曠世智能股份有限公司董事，持股數近500萬，而公司法第8條明定，股份有限公司董事即為公司負責人。他質疑，蘇巧慧身為律師，應清楚相關法律規定，卻多次對外宣稱妹妹並非公司負責人，究竟是明知而說謊，還是認為市民容易欺騙？

吳亮賢指出，蘇巧慧從9月9日首度表示「我妹妹根本不是申請的負責人」，隔天又稱「我妹妹確實不是申請投資的負責人」；10月21日、22日則分別表示「我妹妹不是這間公司的負責人」、「這家公司我妹妹不是負責人」。

吳也說，蘇巧慧11月5日、6日及8日，又接連表示妹妹不是曠世智能負責人，11月18日稱「我妹妹不是該公司的負責人」，直到19日受訪時，再度表示「這個公司不是我妹妹的」。他認為，蘇巧慧前後9次說法均出自本人之口，若加上競選辦公室過去的發言，次數恐怕更多。

吳亮賢批，蘇巧慧面對爭議，總是先神隱，再「問A答B」，最後甚至直接說謊，質疑她是否將說謊當成集點卡，集滿10次就能再替家族公司換取4500萬元政府投資。

吳亮賢最後向蘇巧慧喊話，要求她正面說明曠世智能取得政府投資的爭議，不要持續迴避外界質疑，並反問「對於你家族公司拿走4500萬納稅錢投資，你是否心安理得？」

針對曠世智能投資爭議，蘇巧慧先前多次表示，妹妹蘇巧純並非該公司實際經營者，也不是投資申請案的負責人，相關申請資料均依政府規定據實填寫。她日前受訪時進一步指出，曠世智能是由劉姓負責人家族經營，相信對方申請政府投資時均依照規範辦理。蘇巧慧也曾強調，合法的事情不怕查，自己不會介入政府部門運作，希望選舉回歸政見與願景討論。