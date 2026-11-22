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謝龍介×蔡育輝政見聯合說明會 明列這些承諾絕對兌現
國民黨台南市長候選人謝龍介、市議員蔡育輝今下午舉辦聯合政見說明會，烏山頭水庫光電板再度成話題，謝重申，當選後1年內拆到底，更允諾新營民治行政中心不裁撤、辦公人員不減少等多項承諾。
蔡育輝本屆市議員在選區拿下第一高票，是國民黨目前在選區唯一1席，這次尋求連任戰戰兢兢。有別於以往議員競選總部成立模式，今下午在新營新民國小前廣場，以嘉年華會宣告他和市長候選人謝龍介聯合政見說明會正式啟動，雖然總部未發出邀請函，會場仍湧入大批支持鄉親，也有人來拿國旗及蔣萬安飄帶現場氣氛熱烈。
蔡育輝說，任內監督市政不遺餘力，長期打擊不法，包括揭發農田被非法掩埋爐碴廢棄物、光電板汙染環境、長照、體育、圖利財團容積率等諸多弊案，雖然被市府相關單位及某些綠營人士視為「眼中釘」，但他從不畏懼。
蔡育輝表示，自己清廉參政，認真審查預算、法案，一向秉持著「為民權益敢大聲、為地方建設敢打拚」使命感，自擔任議員以來從沒有一天懈怠，議會出席率100％，在台南市議會監督聯盟評鑑獲得「議會戰神」、「議會模範生」等榮譽，絕對不會讓提名他的國民黨「落漆」。
謝龍介除肯定蔡育輝問政，也當場簽署由蔡育輝提出對大新營區的「承諾書」，包括烏山頭水庫光電板一定拆；確保民治行政中心不裁撤、辦公人員不減少；補助老人健保費不排富；敬老卡每人每月1千元、重陽敬老金至少3千元；爭取後壁區台糖土地擴建蘭花生技園區及擴大柳科第四期；營養午餐隨物價指數調整等政見。謝龍介承諾，他若當選市長絕對兌現。蔡育輝也於見證簽名後強調，他絕對監督到底。
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