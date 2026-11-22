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柯志恩挾鳳山造勢氣勢 回防旗山、美濃車掃及搶攻宗教票
民進黨市長候選人賴瑞隆昨日前進旗山舉辦大造勢，國民黨市長候選人柯志恩今天選擇回防山區，一早前往旗山、美濃車掃拜票，並前往六龜天台山及內門興天宮參與宗教活動，晚間則鎖定旗津及前鎮、小港車掃，從山上到海邊，延續昨日鳳山造勢氣勢。
選戰進入最後6天，柯志恩車隊今早從龍肚國中出發，前往美濃、旗山等地掃街拜票，沿途受到支持者鳴炮歡迎。
除車隊掃街行程之外，柯志恩也前往六龜天台山拜會一貫道的前賢、點傳師與道親，感謝他們長年默默為社會付出。
柯志恩說，天台山花旗木盛開時，粉紅花海景觀不輸日本，她每次都被美麗景觀吸引。此外，道場長年累積的善念及代代相傳的道脈精神令人感動，她希望自己可以成為民間團體最堅實的後盾，讓這份善的力量繼續在高雄扎根、傳承；更讓善念成為城市的根，讓教育與文化成為高雄留給下一代最珍貴的禮物。
柯志恩另趕赴內門參加溝坪興天宮所舉辦的回駕遶境安座儀式。柯志恩說，在她親手接駕那一刻，感受到媽祖信仰的莊嚴與感動，感謝廟方及所有工作人員的辛勞付出，祈求媽祖慈悲庇佑，地方風調雨順、鄉親平安順遂。
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