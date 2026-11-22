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沈伯洋台北城市展 支持者熱情上街力挺
選前最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部今天下午在忠孝東路舉辦「市民動起來，城市行動展」活動，分別以「溫暖、美好、勇氣、真實、自由、快樂」六個展區來號召支持者一同上街同樂。
支持民眾可分別到六大主題舞台完成6項任務後，領取6種不同飄帶並升級船員證，除了展覽本身以外，舞台及周邊也有來自各個領域的演出者、創作者展現才藝，也有讓民眾發表想法的肥皂箱等，讓支持者在街頭遊走，也享受當下氛圍。
六大展區從復興南路及忠孝東路口、沿著忠孝東路往西走、直到北平東路華山藝文中心到競選總部，沿路上許多支持者也拿著標語、飄帶及服裝力挺。
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