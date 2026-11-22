選前最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部今天下午在忠孝東路舉辦「市民動起來，城市行動展」活動，分別以「溫暖、美好、勇氣、真實、自由、快樂」六個展區來號召支持者一同上街同樂。

支持民眾可分別到六大主題舞台完成6項任務後，領取6種不同飄帶並升級船員證，除了展覽本身以外，舞台及周邊也有來自各個領域的演出者、創作者展現才藝，也有讓民眾發表想法的肥皂箱等，讓支持者在街頭遊走，也享受當下氛圍。

六大展區從復興南路及忠孝東路口、沿著忠孝東路往西走、直到北平東路華山藝文中心到競選總部，沿路上許多支持者也拿著標語、飄帶及服裝力挺。

選前最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部今天下午在忠孝東路舉辦城市行動展活動，支持者開心拿到競選小物。記者潘俊宏／攝影

選前最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部今天下午在忠孝東路舉辦「市民動起來，城市行動展」活動，支持者紛紛上街頭力挺，拿標語表達立場。記者潘俊宏／攝影

選前最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部今天下午在忠孝東路舉辦「市民動起來，城市行動展」活動，支持者紛紛上街頭力挺。記者潘俊宏／攝影

選前最後周日，民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部今天下午在忠孝東路舉辦「市民動起來，城市行動展」活動，現場並發放不同的飄帶給支持者。記者潘俊宏／攝影