國民黨籍宜蘭縣長候選人吳宗憲今天舉行記者會，要求法務部明確劃定賄選界線。宜蘭地檢署表示，偵辦標準明確一致，程序符合規定及比例原則。

吳宗憲在「守護民主政治，捍衛司法公平」記者會表示，鄉親這陣子都在問到底什麼可以做、什麼不能做，最怕不知道做的事會不會觸法，更怕下一個被敲門的是自己。

吳宗憲說，為了讓人民不再害怕，他提出2項訴求，首先「把界線劃清楚」，辦活動請吃什麼、送什麼可以，什麼不行，選前多久內的活動才算數，請法務部用具體例子講明白，全國各地檢署用同一套標準；第2，選後公布結案數據，被搜索、偵訊的人，最後有多少人真的有罪，讓數字說話。

宜蘭地檢署表示，賄選及妨害選舉等案件，由檢察官依個案證據及偵辦需要聲請搜索票執行，所有偵查程序均符合刑事訴訟法規定及比例原則，不分身分、黨派一律依法嚴謹偵辦，歷來標準明確一致，經起訴後多經法院判決有罪在案，顯見檢察官起訴認定的犯罪事實、提出的證據及適用法條均符合刑法明確性原則。

此外，吳宗憲的妻子沈嫚嫻與台北市長蔣萬安的妻子石舫亘等人，上午前往羅東城隍廟參拜祈福，隨後走進羅東民生市場掃街拜票，不少鄉親主動上前握手、合照，一行人並重返先前蔣萬安與吳宗憲曾簽名的市場攤位，這次換成石舫亘與沈嫚嫻在同一攤位簽下名字。