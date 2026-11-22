民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前赴台中助選時，談及民調相關內容，國民黨新北市長候選人李四川今酸「所有的法令好像對蘇家都沒有用」。蘇巧慧今天下午到新店參加活動前受訪表示，如果大家有看全文，她在台中講的是她們一開始出來的時候都不被看好，是在描述當時的情況，完全沒有提到任何民調的數據，這是完全不同的事情。

蘇巧慧說，他們會堅持正面陽光的選戰，不會隨著負面情緒來起舞喔，所以就繼續快樂的、認真的講政策、講願景，然後把這六天好好的努力走完最後一哩路。