聽新聞
0:00 / 0:00
到台中談民調？蘇巧慧：僅描述當時情況 沒提任何數據
民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前赴台中助選時，談及民調相關內容，國民黨新北市長候選人李四川今酸「所有的法令好像對蘇家都沒有用」。蘇巧慧今天下午到新店參加活動前受訪表示，如果大家有看全文，她在台中講的是她們一開始出來的時候都不被看好，是在描述當時的情況，完全沒有提到任何民調的數據，這是完全不同的事情。
蘇巧慧說，他們會堅持正面陽光的選戰，不會隨著負面情緒來起舞喔，所以就繼續快樂的、認真的講政策、講願景，然後把這六天好好的努力走完最後一哩路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。