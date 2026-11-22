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嘉義市長選前大拚場！張啓楷連辦2場造勢 柯文哲、鄭麗文將助陣
嘉義市長選戰倒數6天，藍白陣營將在選前集結重量級人物，為共推的市長候選人張啓楷全力催票。民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文及市長黃敏惠等人，預計26日晚間齊聚嘉義市中央廣場造勢，27日再於噴水圓環舉辦選前之夜。張啓楷今天則邀請藝人陳子強陪同掃街拜票，市場攤商送上菜頭，祝福高票當選。
張啓楷競選團隊公布選前最後衝刺行程，26日晚間6時30分將在中央廣場舉辦「旗開得勝造勢大會」，除柯文哲、黃國昌、鄭麗文、黃敏惠外，政論節目主持人趙少康、前內政部長李鴻源、前立委林國慶、陳琬惠，以及立委林倩綺、洪孟楷等人也預計到場，歌手阿吉仔將登台演出，展現藍白合作催票氣勢。
緊接著27日下午4時至午夜，張啓楷將在嘉義市噴水圓環舉辦選前之夜，持續凝聚支持者士氣，28日投開票當天則返回競選總部，與支持者共同守候開票結果。
選前車隊掃街也密集展開，明天由政治評論員李永萍、前立委陳琬惠陪同，24日由立委楊瓊瓔、洪毓祥助陣，25日則由立委林倩綺接力，連續3天深入嘉義市大街小巷爭取選票。
張啓楷今天上午與藝人陳子強走進永和市場，沿途與攤商、採買民眾握手問好，不少民眾主動要求合照，還有攤商特地送上菜頭，祝福「好彩頭、高票當選」。下午3時，兩人再從競選總部出發展開車隊掃街，沿途向民眾揮手致意。
張啓楷表示，市場攤商最關心生意、物價及交通便利性，未來將推動「商圈2＋4」計畫，結合停車改善與商圈活化，帶動人潮回流。他也提出「好工作、好居住、好生養」市政願景，包括輕軌先期工程、「好嘉宅」生兩胎免租金住12年、營養午餐免費及長者福利等政策。
張啓楷說，選戰最後階段拚的不只是人氣，更是嘉義未來10年的發展方向，將把握剩餘時間全力爭取市民支持。」
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