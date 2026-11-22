民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前面對「黨意立委」質疑，強調自己傾聽市民心聲。國民黨新北市長候選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭今指出，近年毒駕案件頻傳，日前才發生造成1死多傷的毒駕事故，社會期待透過修法提高刑責，但蘇巧慧卻未參與表決，質疑她口口聲聲傾聽民意，卻未以行動支持加重毒駕刑責，「你對得起這些無辜受害人和家屬嗎？」

郭音蘭表示，毒駕事件造成許多家庭破碎，社會各界不分藍綠，普遍期待透過提高刑責遏止毒駕歪風，但蘇巧慧面對相關修法卻未投票，質疑她跟隨民進黨意志，形同對提高刑責表達實質反對。

郭音蘭指出，面對毒駕受害者及家屬，蘇巧慧口中所謂「傾聽市民心聲」的標準究竟為何？如果真的重視民意，為何聽不見受害者家屬的心聲，又為何不願投票支持提高毒駕刑責？她批評蘇巧慧說一套、做一套，心中只有黨意、沒有民意，辜負期待司法正義及安全用路環境的民眾。

郭音蘭進一步指出，蘇巧慧過去在立法院涉及民生安全及地方福祉的多項法案、預算表決中，屢次採取反對立場或未參與投票，包括長者健保排富補助、普發2萬元及增加5天國定假日等議題，均引發爭議。

郭音蘭也提及，新北捷運建設經費遭中央刪減54.1億元，質疑蘇巧慧未替新北市民發聲。她呼籲蘇巧慧不要再「問A答Z」，應正面回應市民疑慮，並直言「民進黨黨意跟新北市民民意之間，你站在哪一邊？」

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