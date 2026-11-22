新北市長候選人李四川今天下午在新莊運動公園陽光草坪舉辦「海納百川 新莊大團結」造勢大會，現場3點不到就湧進上萬民眾擠爆陽光草坪。侯友宜、蔣萬安、張善政、黃敏惠、朱立倫、周錫瑋、李鴻源都到場站台，民眾狂呼凍蒜，氣氛十分熱烈。

前內政部長李鴻源上台致詞時指出，台灣過去三代累積的善良風俗遭受侵蝕，政治立場的分歧導致社會對立嚴重。2026與2028的選舉非常關鍵，不僅要拿回執政權、把內政問題解決好，更需要修復兩岸關係，促進陸客來台旅遊與投資開放。李鴻源呼籲支持者，光是自己投票還不夠，每個人應積極1人拉10票甚至20票，用選票向現狀表達不滿，集中力量讓李四川高票當選。

前台北縣長周錫瑋致詞時表示，李四川在地方建設與各項業務上都具備深厚專業，當時他擔任縣長推動升格直轄市時，為擺脫二等國民處境、爭取成為一等國民而努力，如今新北升格為直轄市，更需要專業第一、有能力且能守護城市安全的市長帶領，將新北市推向全台第一，讓市民擁有值得驕傲的未來。

周錫瑋說，新北市要的人是真正專業第一的人，呼籲全力支持李四川，讓新北市民有驕傲的明天未來。

現場湧進上萬民眾到場力挺。記者黃子騰／攝影

前內政部長李鴻源呼籲全力支持李四川。記者黃子騰／攝影