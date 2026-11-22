選前倒數一周，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天提出「高中五方案2.0」，主張增加高中職班級與招生名額，優先評估在竹北、竹東、新豐湖口生活圈增設完全中學，並依各地人口與就學需求逐年調整。鄭朝方表示，孩子不應該每天跨縣市奔波，應讓孩子在家鄉有更多升學選擇，也能讓家長少一點焦慮、少一趟接送。

鄭朝方日前與教育部長鄭英耀當面討論新竹縣教育需求，盼中央持續支持竹縣擴充高中職招生名額，讓更多孩子能就近就學。鄭英耀表示，教育部已盤點高中教育量能，將持續挹注資源，支持地方教育發展與人才培育。

鄭朝方指出，116學年度適逢龍年出生的孩子升上高中，高中職就學需求將增加。依新竹縣政府現行「高中五大方案」，116學年度預計較112學年度增加逾千個高中職招生名額，涵蓋六家高中、湖口高中、文興高中、自強高工及縣立竹北實驗高中。未來將在既有方案基礎上，持續向中央爭取增班、增額與校舍資源，同步規劃師資、課程及教學設備。

鄭朝方表示，因應龍年這一屆的需求，也要替後續每一屆學生提早準備。未來將逐年檢視各生活圈的人口移入、國中畢業生人數、各校招生情形與跨區就學需求，據以調整班級、招生名額及校舍規畫。哪個生活圈需求成長得快，就提早準備師資與教室，讓教育資源跟得上人口變化。

鄭朝方說，就近就學也是改善交通的一環。孩子每天跨鄉鎮、跨縣市上學，清晨得提早出門，有些家長還要在上班尖峰繞路接送。讓更多孩子在生活圈內找到適合的學校，就能縮短通學時間，也有助於減少尖峰時段的接送車流。未來評估增設完全中學時，將把人口與招生需求、校園條件、公車接駁及實際通學時間一併納入考量。

鄭朝方表示，未來將逐年檢視各生活圈的人口移入、國中畢業生人數、各校招生情形與跨區就學需求。圖／鄭朝方競辦提供