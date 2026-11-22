國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天表示，李姓助理涉散布不實性影像案有司法介選疑慮，將持續絕食抗議；新竹地檢署說，案件偵查中，不便透露。

徐欣瑩的李姓助理20日因涉網路散布不實性影像遭檢警偵辦，徐欣瑩當晚前往新竹地檢署外絕食靜坐抗議至今，今天美麗島電子報董事長吳子嘉、國民黨立委羅智強等人到場聲援。

徐欣瑩現場表示，針對網路流傳其助理「坦承犯罪」提出質疑，這不僅是司法介選，更是利用司法製造政治抹黑，也擔憂助理偵訊期間是否受到脅迫，將持續絕食抗議，要求司法公正。

徐欣瑩法律顧問李岳洋說，李姓助理雖遭檢方偵訊，但並未遭到羈押，全案仍應遵守無罪推定原則，對於外界所稱「助理坦承犯罪」的消息尚待查證。

民進黨竹北市長候選人曾聖凱接受中央社記者訪問說，徐欣瑩質疑司法介選的說法純屬政治語言，不僅破壞司法公正性，也持續散布司法不公的指控，指徐欣瑩「做賊喊捉賊，不可思議」。

曾聖凱表示，徐欣瑩以司法介選為由持續抗議，相關訴求欠缺正當性，質疑其藉由政治言論影響外界對司法的信任。

新竹地檢署日前透過文字表示，偵辦案件秉持客觀、公正原則，不因身分而有差別待遇；竹檢今天告訴中央社記者說，案件偵查中，不便透露。

徐欣瑩的李姓助理涉非法散布性影像，竹檢原諭知新台幣10萬元交保，由於覓保無著，後來改為限制住居、出境及出海。

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