選前最後黃金周，民進黨台南市長候選人陳亭妃今早跑市場拜票後，下午出席市議員陳皇宇、周麗津等人舉辦的親子公益同樂會，針對近期台南又傳出疑似兒虐案件，陳亭妃今受訪時除強力譴責外，也強調兒童是國家的未來，對兒童的照顧「絕對不能打折扣」。

陳亭妃表示，從擔任市議員到立法委員，自己始終非常關心教育議題，也持續為孩子們的成長環境努力，除提供良好的教育環境，更重要的是確保每一個孩子都能在安全、健康的環境中成長。

她強調，對於任何虐待兒童的行為都必須嚴正譴責，相關主管機關，尤其是教育局，更應立即介入調查，釐清事實與責任，台南近期再度傳出兒虐案件，第一時間要求調查過程必須妥善保存相關資料與紀錄，避免園所任意刪除或破壞資料，確保調查能夠完整、客觀地進行。

陳亭妃指出，最重要的是讓家長安心，也讓認真付出的老師獲得應有的保障，而調查過程必須公開透明，不偏袒任何一方，讓真相完整呈現，也必須透過明確且堅定態度，建立有效預防與監督機制，避免類似事件再次發生。