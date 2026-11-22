台北市長選舉倒數不到一周，尋求連任的台北市長蔣萬安今早到濱江市場掃街時，又遇婦人下跪陳情。蔣萬安今下午到北投區參加造勢時受訪，他說，見狀後立即請婦人起來，經查是都市更新案件，後續也依法執行並了解訴求及案情。

蔣萬安今早遇到婦人，據了解是陳情都更案且已領有補償金，只是看到蔣而情緒激動。但這也並非蔣萬安首次遇到民眾下跪陳情，日前在士林承德公園發放明信片時，也有兒虐案的夏莉絲幼托機構家長下跪陳情。

蔣萬安今受訪，一直以來面對各項陳情，都是積極了解並協助。當時趕快請同仁與這位婦人了解狀況，經查是都市更新案件。那我們也依照法定的程序，還有相關的協調，也就依法執行。「後續我們會持續關心所有住戶朋友後續的安置。」

媒體追問，有拍到警察將婦人拉到一旁安撫，但蔣萬安仍持續幫民眾簽名？畫面中看起來像是硬生生將婦人拉起？蔣萬說明，當然要趕快把婦人拉起來，因為人多，所以希望婦人先起來避免造成推擠，後續也有請同仁了解訴求及案情，