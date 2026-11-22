國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩在新竹地檢署前絕食抗議司法介選，今天進入第3天。美麗島電子報董事長吳子嘉、國民黨立委羅智強今天到場聲援，質疑檢警選前搜索徐欣瑩競選團隊、扣押電腦，批評司法選擇性辦案，干擾選戰，呼籲人民勇敢站出來，捍衛民主與司法公正。

羅智強質疑，檢警針對競選文宣派報案大動作搜索，卻未對其他涉及人身安全的重大威脅案件採取同等強度偵辦，令人質疑司法是否存在雙重標準。檢警選在投票前大動作搜索競選團隊，引發外界對偵查比例原則及選舉公平性的疑慮，相關機關有責任向社會說明。

吳子嘉則以自己曾遭死亡恐嚇為例，質問檢方：「派報比較嚴重，還是對一個人的死亡恐嚇威脅比較嚴重？」並質疑檢方是否搜索相關人士的電腦、手機及約談相關人員，認為不同案件若採取不同偵辦標準，恐損及司法公信力。

新竹縣長楊文科昨晚也到場探視徐欣瑩，表示客家人的硬頸精神，就是遇到難關不輕言放棄，面對委屈不失去信心，認定該守護的事就堅持到底，為徐欣瑩打氣。今天楊文科夫人及多名民眾也到場獻花，表達關心與支持。

羅智強指出，選戰進入最後衝刺，競選團隊每天處理文宣、行程、組織動員及選民聯繫，電腦遭查扣恐直接影響選務運作。他也質疑，設備內可能存有團隊聯絡資訊及選戰布局，甚至讓提供陳情、揭弊資訊的民眾擔心資料外流，不敢再主動聯繫，形成寒蟬效應，影響民代監督政府及協助民眾陳情的功能。

吳子嘉表示，徐欣瑩以絕食方式抗議，是和平抗爭相當強烈的形式，現場始終秉持理性、和平原則，但徐已連日未進食，身體狀況令人擔憂。他指出，絕食期間須補充水分及電解質維持體力，卻連向地檢署借用廁所都遭拒絕，讓他無法理解。並呼籲新竹縣民致電地檢署，要求提供廁所供徐欣瑩使用。

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美麗島電子報董事長吳子嘉、國民黨立委羅智強今天到場聲援。圖／徐欣瑩競辦提供

今天聚集了不少支持者到場，替徐欣瑩加油打氣，抗議司法不公、拒絕黑金家族。圖／徐欣瑩競辦提供