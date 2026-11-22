選戰倒數6天，台北市長蔣萬安今早到濱江市場掃街，遇到1名婦人下跪陳情。據悉，該名婦人訴求關於去年一起都更案，已向多名民代陳情仍不服強徵，蔣團隊事後已派人了解婦人情況。

蔣萬安近日接連遭遇民眾下跪陳情，今早在濱江市場掃街拜票時，又有1名婦人下跪陳情，蔣萬安將其扶起、允諾「會處理」，警方隨後將婦人帶到一旁了解狀況。

據悉，該名婦人原本居住中山區民生東路一代，去年住處經歷都市更新，婦人住處合計地坪為125坪，原與建商、里長談價1億2000多萬元，後來反悔要價1坪149萬元、總價1億8600多萬元，談判破裂；後續遭強制徵收時，價格僅剩7、8000萬元，婦人因此不服，雖已領取部分補償金，仍向多位民代陳情。

據了解，該名婦人先前已向立委王世堅等多名民代陳情，日前台北市市長候選人沈伯洋在中山區榮星花園參加活動時，該婦也曾前往現場，但未見到沈，改至沈的立院辦公室陳情。今早婦人向蔣萬安下跪陳情，蔣團隊已派人前往了解婦人情況。