民進黨台北市長候選人沈伯洋日前舉辦士北大洋流車掃，壓軸安排無人機表演，近期該廠商被爆出曾用中國製造晶片等爭議，對此，沈伯洋回應強調在正式表演前都已確認符合行政院公共工程委員會訂定的C級標準，關鍵零組件也有符合「非紅供應鏈」。

沈伯洋今天到新竹市與市長候選人莊競程合體造勢，會後接受媒體聯訪，針對該承包商卻遭爆料，2022年被踢爆用中國製造晶片，還在民航局系統內不實登錄為自製晶片，遭裁罰400多萬元，是否會擔心有資安上的疑慮嗎?

對此，沈伯洋表示，在廠商正式表演前，團隊都會先進行確認，該廠商完全符合行政院公共工程委員會訂定的C級標準；關鍵零組件也完全符合工程會所提出來的「非紅供應鏈」。

他指出，台灣現階段的無人機廠商都非常努力朝著「非紅供應鏈」的方向前進，不僅是為了符合工程會的標準，更是因應當前國際的要求與局勢。沈伯洋強調，在邀請廠商前來演出時，就是要確保對方已符合這些規範，「難道對方現在是要反對『非紅供應鏈』嗎？」

沈伯洋他認為，如今台灣每家相關公司都在努力朝此標準邁進，並且現在也確實都能做得到，「我們就可以很坦蕩蕩的說，當然是很歡迎這樣的廠商來表演。」