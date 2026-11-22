選戰進入最後倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午前往林口等地車掃，車掃途中，運動部長李洋也低調現身路邊替蘇巧慧加油，蘇巧慧驚喜直呼「這位林口的鄉親好，我是蘇巧慧」，成為插曲。

蘇巧慧昨才舉辦選前黃金周造勢活動，今天隨即展開五泰林車掃。她表示，距離投票日只剩6天，希望新北29區不只走過一輪，還要走第二輪、第三輪，把握最後時間向市民報告。她說，昨天才在林口舉辦親子活動，今天再回到地方車掃，下周二也將邀請副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰分別到林口竹林山觀音寺及八里開台天后宮參拜祈福，持續衝刺地方行程。

蘇巧慧表示，她在新北服務11年，歷經三次民意檢驗，過去爭取的建設都是來自地方需求，包括鶯歌鳳鳴車站、樹林捷運、大漢溪堤外便道及淡江大橋等。若當選市長，將加速推動105市道改善工程，並持續追蹤林口交流道改善進度，改善五泰林地區交通。

蘇巧慧提出持續推動林口影視產業園區，結合在地影視、文化及創意人才，並規畫興建國際級多功能表演廳，帶動演唱會經濟；交通方面則將推動林口輕軌及捷運新桃林線，完善區域軌道路網。

蘇巧慧也說，將加速楓江科技園區開發、升級泰山運動園區設施，並以明志書院為核心，串連頂泰山巖、下泰山巖，打造文化廊帶。至於五股，則規畫升級工商展覽館軟硬體，並興建國際級會展中心，協助新北科技及新興產業拓展商展與國際市場。

蘇巧慧也預告，選前之夜將於27日晚間6時在板橋第二運動場舉行，總統賴清德及前總統蔡英文都將出席，並邀請滅火器、王彩樺、黃妃等人演出，盼透過最後一波造勢活動凝聚支持者氣勢。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）、新北市議員候選人李宇翔（右）上午前往林口贊天宮參拜，接著在林口展開車掃。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）、新北市議員候選人李宇翔（右）上午前往林口贊天宮參拜，接著在林口展開車掃。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）、新北市議員候選人李宇翔（右）上午前往林口贊天宮參拜，接著在林口展開車掃。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）、新北市議員候選人李宇翔（右）上午前往林口贊天宮參拜，接著在林口展開車掃，沿途民眾送上禮物。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）、新北市議員候選人李宇翔（右）上午前往林口贊天宮參拜，接著在林口展開車掃。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）、新北市議員候選人李宇翔（右）上午前往林口贊天宮參拜，接著在林口展開車掃。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）、新北市議員候選人李宇翔（右）上午前往林口贊天宮參拜，接著在林口展開車掃。記者葉信菉／攝影