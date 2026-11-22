身兼台北市長蔣萬安競選總部發言人、國民黨立委賴士葆昨天在造勢場合痛罵民進黨台北市長候選人沈伯洋是「人渣」引發熱議。蔣今早掃街前公開道歉，不認同過激言論。沈在臉書發文自嘲，可能是鬍子沒刮乾淨，「臉上是滿多渣」但還是很遺憾聽到國民黨這樣的人身攻擊，呼籲回到正面、理性的政策討論。

民眾黨昨天辦造勢大會，國民黨立委賴士葆出席活動時抨擊民進黨台北市長候選人沈伯洋是「人渣」，呼籲支持者唾棄惹議。台北市長蔣萬安今也表示，「我不認同在選舉造勢的場合，有過度激烈的言論，在這裡我要代表團隊表達歉意。」

沈伯洋在臉書自嘲表示，可能是最近太忙鬍子沒刮乾淨，「臉上是滿多渣的啦哈哈」但希望這件事就到此為止，雖然選前最後幾天很遺憾還是聽到國民黨這樣的發言，比起人身攻擊還是盼這場選戰，回到正面、理性的政策討論，喊話11月28日出門投票，讓邁向更好的台北