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羅智強到新北汐止助選 請鄉親支持子弟兵何元楷進議會
新北市議員候選人何元楷今由立委羅智強陪同，前往汐止的橫科市場掃街拜票。羅向汐止、萬里、金山的鄉親請託，支持他這位「忠肝義膽的子弟兵」，給優秀的年輕人進入議會，為地方爭取更多福利的機會。
新北市議員第11選區應選4席議員，並有9人參選，候選人名單為郭書成（無黨籍）、何元楷（國民黨）、張錦豪（民進黨）、黃瑞傳（無黨籍）、白珮茹（國民黨）、蔡美華（民進黨）、陳語倢（民眾黨）、陳竹音（勞動黨）、劉財鑫（無黨籍）。
何元楷擔任羅智強立委辦公室主任，今年爭取到國民黨提名參選新北市議員。羅智強今陪何元楷前往汐止與台北南港交界的橫科市場掃街拜票，沿途問候攤商與採買民眾，不少鄉親為何加油打氣。
競選團隊現場發放的國旗飄帶也吸引民眾踴躍索取，何元楷也準備了環保提袋，分送鄉親用來裝菜。何還預告，明天將與新北市長候選人李四川以車隊掃街，詳細路線將公布在他的臉書，歡迎鄉親看到車隊時揮手打招呼。
羅智強表示，他接下蔣萬安競選總幹事職務，近期忙於台北市長選戰，能陪何元楷到地方拜票的時間相對有限。今天走進市場，看到鄉親給何肯定，他很感謝，希望鄉親支持「忠肝義膽的子弟兵」，給優秀的年輕人進入議會，為地方爭取更多福利的機會。
羅智強說，何元楷這一席仍然是「最危險的一席」，少一票都可能影響結果，呼籲支持者把握最後幾天幫忙拉票，並在11月28日出門投票。何元楷也說，他跟「川伯」現在就缺四票：固票、拉票、投票、催票。選情告急，每一票都很關鍵，懇請鄉親投票支持。
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