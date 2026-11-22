民進黨台北市長候選人沈伯洋今天到新竹市參加造勢活動時，談到跟新竹縣長候選人鄭朝方的互動，透露鄭朝方過去曾建議他剪頭髮，還提供約3種髮型讓他參考。沈伯洋笑說，鄭朝方的美感一向很好，從個人造型到城市美感，都是未來希望建構的方向。

鄭朝方今天在民進黨新竹市長候選人莊競程的造勢場合驚喜現身，沈伯洋表示，他還未宣布參選台北市長時，曾在李問的結婚典禮上碰到鄭朝方，當時鄭朝方就建議他一定要剪頭髮及改變髮型，甚至提供幾個髮型給他參考，而大家現在看到他終於剪掉爆炸頭，就是有鄭朝方的建議，才會有今天他的樣子。

沈伯洋也直言，鄭朝方所代表的就是美，而竹北市這幾年的改變，就是真善美的城市與實現。他強調，一個城市需要真善美，因為推動政策講政策是真，心中有善去實現就是善的體現，而這樣的結果就是美的呈現，相信未來新竹縣在鄭朝方的帶領下，也會是真善美具有美感的城市。

針對鄭朝方今天驚喜現身，莊競程回應，雙方一直密切討論大新竹未來的交通、教育及政策整合，新竹縣市同屬一個生活圈，未來希望透過更多政策連結，促進縣市合作。他指出，過去雙方也曾拍攝CF宣導大新竹生活圈，讓民眾了解縣市共同生活的關係，也很高興今天前來站台支持新竹市，期盼未來深化政策合作，讓大新竹市民與縣民生活得更幸福美滿。