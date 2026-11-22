競選連任的基隆市長謝國樑今早到安樂市場，問候攤商和採買的民眾，尋求投票支持他。競選對手童子瑋今辦造勢晚會，謝營指民進黨2023年建立學位論文爭議處理機制，如今童的論文涉抄襲爭議，民進黨不能擺出一副事不關己的態度。

謝國樑今早由市議員候選人俞叁發和秦鉦陪同，在安樂市場拜票。謝說，拒離投票只剩五天，他和同黨參選同志會繼續努力，贏得勝利。

謝國樑表示，國民黨現任議員在基層札根很深，對他們有信心。黨提名的新人也很努力，勝選的機會也非常大。他對國民黨議員候選人勝選非常有信心，「市長要多努力，議員要高票」。

國民黨、民眾黨前天同台質疑童子瑋的海大碩士論文，對比同校羅姓學長的碩士論文，摘要、緒論、文獻探討等章節多處章節大段文字重合，若未按規定引用，可能構成抄襲。

童子瑋當時回應，國民黨造謠跟抹黑，已經不是市民關心的議題，海大也正式受理檢舉，自然有學倫相關專業規範，可以進入學術專業討論，不必陷入他們的陷阱。

謝國樑競選辦公室發言人謝若彤說，2022年林智堅論文事件，台大最後撤銷碩士學位。時任黨主席蔡英文曾要求黨公職相信林智堅，蔡今天再為面臨論文爭議的候選人站台，更應向基隆市民交代，民進黨如何記取教訓，避免政治背書取代實質把關。

謝若彤表示，民進黨中執會2023年通過「學位論文學術倫理聲明書」及相關爭議處理機制，賴清德當時在黨內宣示誠信、公平公正等原則，呼籲其他政黨跟進。

謝若彤說，如今這套機制對童子瑋案有沒有啟動？黨內由誰負責？目前處理到什麼階段？都應由民進黨回答；若未啟動，也應說明理由。候選人是黨提名的，學倫機制也是自己訂的，不能一句交由學校調查，就把「皮球」丟給學校，擺出一副事不關己的態度」。