民眾黨昨天辦造勢大會，國民黨立委賴士葆出席活動時抨擊民進黨台北市長候選人沈伯洋是「人渣」，呼籲支持者唾棄惹議。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今幽默回應「可能鬍子沒有刮，也是蠻多渣渣的，不是很知道他確切的意思。」他也接受台北市長蔣萬安代團隊致歉的歉意，並希望風波到此為止。

沈伯洋今天與新竹市長候選人莊競程合體造勢，會後接受媒體聯訪時，沈伯洋回應，「可能鬍子沒有刮，也是蠻多渣渣的」，因此不太清楚對方的確切意思。不過他也提到，看見蔣萬安今早有呼籲不要有過激言論，並代替團隊表達歉意，沈伯洋表示，他已收到這份道歉，認為事件就到此為止，期盼這場選戰能維持正面、討論政見。

此外，媒體也詢問沈伯洋收到黃珊珊三本親簽書，外界解讀珊珊是「隱晦相挺」，而台北市長蔣萬安也將黃珊珊部分政見納入施政。

沈伯洋回應，黃珊珊提出相關政見，主要是希望政策延續，而非讓施政停滯。他指出，黃珊珊過去在蔣市長任內也曾提出政策白皮書，希望政策能持續推動，讓市民有更多選擇。

沈伯洋說，商圈活化、城市縫合、老宅問題及夜間經濟等議題，都與黃珊珊過去提出的政見有所重疊。他也提到，黃珊珊在另一本書中談及擔任副市長期間仍有許多未竟之處，他希望這些遺憾不再成為遺憾，未來由他們接續推動相關政策。

至於近期是否與黃珊珊聯繫，沈伯洋表示，兩人都不希望將政策交流變成政治操作，個性也比較內斂，因此更重視透過意見交換及閱讀三本書，建立彼此了解。他強調，先前拜會議長也是相同用意，希望以請益的方式向前輩交流，而非將接觸視為政治操作。