國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往鶯歌、三峽展開車隊掃街，新北市長侯友宜繼上午永和車掃後再度陪同。李四川延續上午永和車掃的裝扮，戴著麥當勞「奶昔大哥」帽子亮相。他表示，若順利接棒侯友宜，將全力推動地方建設，大巨蛋一定盡力在八年內完成，侯友宜則點名鶯歌醫療園區、三鶯線延伸八德及運動中心等重大工程，盼李四川接續完成。

李四川今天下午前往鶯歌展開車掃，侯友宜再度現身相挺，國民黨新北市議員呂家愷、黃永昌也到場，市議員林金結則由兒子、國民黨中常委林永泰代表出席，市議員洪佳君也派代表參與。現場不少支持者聚集，看到李四川到場便高喊「凍蒜」，還有人拿著物品上前要求簽名，並爭相合照，場面熱絡。

李四川上午在永和車掃時戴著麥當勞「奶昔大哥」帽子，下午轉往鶯歌仍維持相同裝扮。他受訪時感謝侯友宜再次陪同車掃，也感謝土城、三峽、樹林、鶯歌鄉親支持，強調自己一定全力以赴，若未來接棒，侯友宜任內交付的大巨蛋，「一定會盡力在8年內完成」。

侯友宜表示，隨著捷運三鶯線通車，三峽、鶯歌發展已煥然一新，地方不僅有新北市美術館，也有公園內的大型滯洪池，未來還將興建鶯歌運動中心，許多市民活動中心也陸續落成，讓地方建設持續完善。

侯友宜指出，三鶯線為鶯歌、三峽帶來改變，但地方仍有許多建設需要持續推動，包括目前正在設計規畫的鶯歌醫療園區、三鶯線延伸桃園八德，以及運動中心、興建中的地下停車場等，都需要李四川未來接棒努力，讓鶯歌、三峽發展愈來愈好。

侯友宜也當場替李四川加油，高喊「一定凍蒜」，盼他延續地方建設，持續推動三鶯地區發展。

現場不少支持者聚集，看到李四川到場便高喊「凍蒜」，還有人拿著物品上前要求簽名，並爭相合照，場面熱絡。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左）協同新北市長侯友宜今前往鶯歌進行車掃。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天第二度陪李四川進行車掃。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天第二度陪李四川進行車掃。記者張策／攝影

鶯歌雲林同鄉會的成員也到場支持。記者張策／攝影

鶯歌雲林同鄉會的成員也到場支持。記者張策／攝影

現場不少支持者聚集，看到李四川到場便高喊「凍蒜」，還有人拿著物品上前要求簽名，並爭相合照，場面熱絡。記者張策／攝影

現場不少支持者聚集，看到李四川到場便高喊「凍蒜」，還有人拿著物品上前要求簽名，送上禮物。記者張策／攝影