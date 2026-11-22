「前民眾黨主席柯文哲宣布台北市長挺蔣萬安，但同時大批藍普發2萬、又不刪追加特別預算，主要是保持白的自主，並非雙標！」針對柯21日與蔣合體的發言，學者曲兆祥受訪時如此分析。學者劉兆隆受訪時則說，蔣因選情緊繃要跟柯合體，但柯支持度不如以往，藍白合是否會勝選仍有疑慮。

前民眾黨主席柯文哲21日雖然與台北市長蔣萬安合體，呼籲台北市民支持蔣萬安、藍白合，並提到自己因京華城、北士科等案件遭到抹黑、司法追殺，但同時也批評國民黨推動普發2萬、通過6076億追加預算（其中有中油增資2338億）且毫未刪減是「討好選民」，民眾黨應該走自己的路。這讓部分輿論認為柯文哲恐有雙標疑慮。

柯文哲吸票能力有限？

對此，彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時就認為，柯文哲這樣說明顯是雙標，是以民眾黨最大利益為目的。他也指出，蔣萬安希望與柯文哲藍白合，是因為近來民進黨台北市長候選人沈伯洋的民調已經從鞏固基本盤拉近到當選邊緣，目前都在誤差範圍內，而台北市1%選票就有1.4萬票，蔣當然希望爭取更多白營選民支持。

「但現在已經不是2024年！」劉兆隆說，柯文哲的支持度因京華城、政治獻金等案件呈等比級數下滑，且也非總統候選人，這2年期間有太多情勢已經轉變，藍白合是否還是選舉的致勝密碼，他是打上問號的。劉兆隆認為，此次台北市長選舉的決勝點是看藍綠選民各自歸隊的狀況。

白並非藍小弟

但文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時認為，柯文哲完全沒有雙標的問題。他分析，柯文哲與國民黨合作的兩大條件，一是藍白必須合作，才能把民進黨拉下來，但第二是民眾黨也要保持獨立性，「不是國民黨的小弟」。曲兆祥表示，只要國民黨政策合理、推出好的候選人（例如縣市長），民眾黨就會支持，但若政策不合理，也不會一股腦力挺。

「夫妻即使結婚，各自還是會保有主體性！」曲兆祥強調，政黨合作或組成聯盟是兩個完整個體的結合，但民眾黨基於自身的判斷，對普發2萬等政策還是有不同主張，且在選舉時（例如議員）若有推選候選人，當然還是會支持自家人，反對普發2萬等政策不代表藍白合作就會翻臉。

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