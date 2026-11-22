民眾黨昨天晚間舉辦「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜，國民黨台北市長蔣萬安與民眾黨創黨主席柯文哲同框，外界解讀藍白合象徵，柯文哲更直稱「看穿洋流是個幻象，你會贏的」。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天回應，他從頭到尾都是在反映市民的聲音，尊重柯文哲發言但「市民聲音不是幻象」。

針對藍白陣營的政治合作議題，沈伯洋今天受訪時表示，他認為對手的思考仍停留在「藍白合」或「政黨合」的框架中；然而，他自5月13日宣布參選以來，從頭到尾都抱持著「說服市民」的理念，並不在意市民原本的政黨傾向。

沈伯洋進一步指出，團隊始終秉持「市民有什麼需求，就提出相應政策」的原則，無論是運動、長照或是育兒相關需求，都會直接提出具體的政策來回應，他強調「這才是選舉最重要的主軸」。至於對手陣營選擇以「政黨合」的方式進行選舉，沈伯洋表示予以尊重，但也直言這並非他打選戰的方式。

現場媒體也追問柯文哲告訴蔣萬安「看穿洋流是個幻象，你會贏的」的看法，對此，沈伯洋說，對於各界如何看待「洋流」現象，他都予以尊重，民主自由的社會本來就容許不同看法。他說，對方認為是幻想，自然有其理由，但他從頭到尾都在做同一件事，就是反映市民聲音，而反映市民聲音絕不是幻覺，也不是幻象。至於外界如何評判，他尊重民主制度下的不同意見。