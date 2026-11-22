聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠將台北市長選舉比喻為「菩薩和邪靈的對決」引發爭議，曹興誠今天又表示，民進黨市長候選人沈伯洋的種種創新和改善是可以期待的，他要「洋流們」向中間選民拉票並提醒「要讓毫無創意、尸位素餐的蔣萬安下台。」

曹興誠在臉書表示，「怎樣評估蔣萬安並預測沈伯洋的市政績效？」陳水扁在1994年至1998年擔任台北市長期間，以「市民主義」為核心推動多項「新市府運動」。除了將服務櫃檯從125公分降至70公分左右外，他在行政效率、交通運輸、都市建設及生活政策上也有多項開創性的做法，許多制度後來更成為全台灣仿效的標準。

曹興誠說，由陳水扁的例子來看，有「創新」和「改善」，才能算市長的績效。台北市長蔣萬安講自己的績效，從頭到尾就是大巨蛋、輝達、喝鮮奶這三樣；但這三樣都是別人早就在做的事，完全不涉及市政的「創新」和「改善」。如果蔣萬安只能提這三樣事情出來吹噓，表示蔣對市政是毫無貢獻的；「他只是在當官和表演而已。」

曹興誠表示，反觀沈伯洋還未當市長，已經創意不斷。「市長你給我聽好了」這個平台，以前的人即使想到也不敢做，但沈伯洋還沒當選就做開了。這次選戰，沈伯洋從無人看好到確定領先，其策略和行動上的創新和勇氣，都讓以前看衰他的人跌破眼鏡。所以未來沈伯洋的種種創新和改善是可以期待的，沈未來的執政績效絕對會讓人耳目一新。

曹興誠說，還剩6天就要投票了。洋流們向中間選民拉票的時候，請提醒他們，要讓毫無創意、尸位素餐的蔣萬安下台，才能給自己一個機會，在活力充沛、創意不斷的都市裡，成為一位有面子的市民。