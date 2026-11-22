選戰進入最後階段，台北市長蔣萬安夫人石舫亘今天特別返鄉與宜蘭長候選人吳宗憲夫人、羅東鎮長候選人陳鴻禧夫人、副議長陳漢鍾夫人、縣議員黃琤婷的丈夫前往羅東城隍廟參拜祈福，隨後走進民生市場掃街拜票，沿途受到攤商及民眾熱情歡迎，主動上前握手、合照，現場加油聲不斷，展現濃厚的宜蘭人情味。

一行人首先來到羅東城隍廟虔誠參拜，祈求地方平安、鄉親健康順心，隨後步行前往民生市場，逐一向攤商及採買民眾問候，互動氣氛相當熱絡，許多攤商與採買民眾熱情揮手致意，還有人主動要求合影，親切互動讓掃街過程充滿歡笑與溫暖。

掃街途中，更有攤商老闆特別送上象徵「凍蒜」的蒜頭，熱情獻上祝福，讓現場眾人笑聲不斷，也展現市場鄉親最直接、最真誠的支持與鼓勵。

值得一提是，今天一行人特別重返先前蔣萬安市長與吳宗憲曾留下簽名的市場攤位，此次換成兩位夫人親自在同一攤位簽下名字，延續兩人先前走訪市場時留下的特別緣分，也為這段跨越台北、宜蘭的情誼增添溫馨回憶。

吳宗憲競辦表示，感謝蔣萬安市長夫人石舫亘特別回到宜蘭，以實際行動為吳宗憲加油打氣，也感謝羅東民生市場攤商及鄉親熱情相挺；從一雙雙溫暖的手、一張張親切的笑臉，到一句句真誠的加油聲，都讓團隊深刻感受到宜蘭最珍貴的人情味。

競辦強調，吳宗憲始終秉持「正直實在、誠懇做人、踏實做事」精神，希望透過具體政策與行動，帶領宜蘭走出新方向，打造讓孩子有人顧、青年有工作、長輩有人陪的幸福宜蘭，爭取更多鄉親支持有能力、有執行力、清廉操守的吳宗憲。

「宜蘭有靠『3』！台北『5』告讚！」競選辦公室表示，吳宗憲今年3月就提出北北基桃宜跨縣合作，期待在台北與宜蘭的相互交流、攜手合作下讓宜蘭迎向更好未來。

選戰進入最後階段，台北市長蔣萬安夫人石舫亘特別返鄉與宜蘭長候選人吳宗憲夫人、羅東鎮長候選人陳鴻禧夫人、副議長陳漢鍾夫人、縣議員黃琤婷的丈夫走進廟宇與市場，受到民眾熱情歡迎。圖／吳競辦提供

選戰進入最後階段，台北市長蔣萬安夫人石舫亘特別返鄉與宜蘭長候選人吳宗憲夫人、羅東鎮長候選人陳鴻禧夫人、副議長陳漢鍾夫人、縣議員黃琤婷的丈夫走進廟宇與市場，受到民眾熱情歡迎。圖／吳競辦提供

選戰進入最後階段，台北市長蔣萬安夫人石舫亘特別返鄉與宜蘭長候選人吳宗憲夫人、羅東鎮長候選人陳鴻禧夫人、副議長陳漢鍾夫人、縣議員黃琤婷的丈夫走進廟宇與市場，受到民眾熱情歡迎。圖／吳競辦提供