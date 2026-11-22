九合一選舉倒數6天，風向株式會社今發布「要看板王，還是做事的人？」影片，國民黨新媒體部前主任韋淳祐表示，11月28日，你的一票決定什麼東西留在新北：留一張臉，還是留一條路。票投李四川，選的不是一張臉，是一種價值：做事的人，應該被留下來。

韋淳祐表示，新北市長是一道很簡單的選擇題：選「看板王」，還是選做事的人？國民黨新北市長候選人李四川在政見發表會上對民進黨新北市長候選人蘇巧慧說：「妳在29區有上千面的看板，但是我在29區，我做了上千條的道路跟橋梁。這就是我最好的看板。」

韋淳祐說，這段話被網友廣傳。因為它不是設計出來的金句，是新北人每天出門都會撞見的事實。蘇巧慧的看板到底有多少？有個外送員朋友跑單跑到覺得奇怪，怎麼轉哪個彎，都是同一張臉。於是他像寫日記一樣，一面一面拍下來，交給他們做影片。光一個樹林區，至少74面，新北有29區，大家自己乘乘看。

韋淳祐說，一個市長候選人就掛出至少74面以上的看板是什麼概念？樹林只有17.6萬人，平均每個里將近2面。照行情估，大約要1110萬元。蘇巧慧2026年申報的財產，是1237萬元。光一個樹林，就快把她的申報財產掛完了。後面還有28區。蘇巧慧這種看板大法已經不是選舉，是都更：把新北29區的牆面，都更成同一張臉。

韋淳祐說，看板這種東西很神奇。塞車的時候它不會動，下雨的時候它不擋雨。生病它不看診，小孩上學它不接送。它唯一的功能，是提醒：有個家族的人很想當市長。

韋淳祐表示，李四川也有看板。只是他的看板會通車、會載客、會看病、會收學生。光復橋抬高了，板橋不再淹水。淡江大橋被笑了四十年「選舉橋」，現在車在上面跑。三環三線當年被笑「夢裡相見」，現在天天載你上下班。土城醫院裡，每天有人被治好。還有學校、運動中心、整治好的河。這種看板有個缺點：掛一面要好幾年；也有個優點：選完不用拆。

韋淳祐表示，新北市長，就是這麼簡單的選擇題。一個把臉掛在牆上，一個把事做在地上。看板，選完就拆。橋，還要走一百年。「11月28日，你的一票決定什麼東西留在新北：留一張臉，還是留一條路。」票投李四川，選的不是一張臉，是一種價值：做事的人，應該被留下來。