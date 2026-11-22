宜蘭檢調近來頻頻大動作查賄，有些活動或慰問送禮在過去可以，為何今年不行？縣長候選人吳宗憲今與陳琬惠召開「守護民主政治，捍衛司法公平」記者會，要求把界線畫清楚，辦活動請吃什麼、送什麼可以，送什麼不行，請法務部用具體例子講明白，並在選舉後公布結案數據，不能讓人民平白受冤。

吳宗憲說，最近鄉親最常問他同一句話「現在到底什麼可以做、什麼不能做？」最令人害怕是人民不知道自己做的事會不會觸法，更怕下一個被敲門的就是自己，他當了20年檢察官、11年專辦貪污，很多年他辦案起訴定罪率百分之百，他辦案不看顏色，有證據就辦，他從不抗議司法調查，要求的只有「司法公正、同一個標準」。

他強調，法律不能讓人民無所適從，過去好幾年中秋節都在辦的活動、都在送的禮品，是不是一遇到選舉年就突然不是常情？里長每逢三節，都會向平日協助里務的鄰長、義務服務的巡守隊致意，難道到了選舉年，就不算社交禮儀了嗎？連去年9月的事也被拿出來查辦，試問距離選舉多久以前的活動，才會被認定和選舉有關？。

他舉例2024年大選前，檢調以《反滲透法》大規模偵辦帶團旅遊里長，法務部去年5月給他書面答復，這類案件將近8成不起訴；有位里長被羈押23天，連孩子都受到歧視，最後無罪確定，國家只補償9萬2千元，「23天的自由、受損的名譽、一家人的煎熬，能彌補嗎？」

吳宗憲提出兩項訴求：

一、把界線畫清楚。辦活動請吃什麼、送什麼可以，什麼不行，選前多久以內的活動才算數？請法務部用具體例子講明白，全國各地檢署用同一套標準，不能這裡說可以、那裡卻去搜索。

二、選舉之後公布結案數據。查賄總共辦了多少人、偵結與審判結果為何？請法務部公布數字並持續追蹤。被搜索、偵訊的人最後有多少真的有罪，讓數字說話。

競總指導委員會主委陳琬惠表示，該辦就辦，問題出在標準不明確，諷刺的是現在基層藍白候選人辦活動之前，都在打聽民進黨籍參選人怎麼辦，以為照著做才安全；大家最怕是，今天只是參加餐會，明天會不會突然遭到搜索約談？這種「寒蟬效應」值得正視。

吳宗憲回憶，36年前他還是高中生，搭車北上參加野百合學運，爭的就是人民可以不必害怕、放心講話；如今36年過去，鄉親卻還在問「現在到底什麼能做、什麼不能做？」陳琬惠說，希望人民不要因為害怕就不敢說話，請讓人民能安心參與民主政治。

陳琬惠質疑，查賄的法律界限在哪裡？記者戴永華／攝影