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又遇民眾下跪陳情…蔣萬安濱江市場拜票 一婦人激動蔣萬安允會處理
年底選戰倒數6天，台北市長蔣萬安今天上午到濱江市場掃街，過程中，又碰到一名婦人下跪陳情，蔣萬安連忙扶起婦人承諾「會處理」。據了解，這名婦人是向市長蔣萬安陳情都更案，婦人已經領有補償金，因見到市長蔣萬安才情緒激動，這名婦人先前也有向立委王世堅陳情過。
蔣萬安今天上午到濱江市場拜票，繼日前蔣萬安與太太石舫亘在士林承德公園發放明信片時，一對夏莉絲幼托機構家長，先高喊「蔣萬安凍蒜」表達支持，隨後當場下跪陳情，今天蔣萬安市場拜票，也遇到有情緒激動婦人下跪，蔣萬安當下也允諾「會來處理」，警方也將婦人帶到一旁了解狀況，據了解，婦人陳情的案件是都更案件。
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