選前最後黃金星期天，爭取連任屏東縣長周春米今結束第二場公辦政見會，趕往東隆宮廣場前舉辦大東港團結造勢，總統府秘書長、屏東縣前縣長潘孟安站台說，周春米施政成果證明，縣政建設須有延續性，「房子蓋一半，師傅不能換！」才能讓重大建設持續向前。

潘孟安致詞說，全世界都在看台灣民主選舉，期待屏東成為領頭羊，帶領台灣展現民主典範，中央有賴清德總統推動國家發展，地方有周春米縣長照顧鄉親，兩人都很會持家，不僅重視財政紀律，更懂得將經濟發展成果回饋人民。

潘孟安強調，從均衡台灣到屏東重大建設，包括捷運延伸、大鵬灣招商發展，以及防洪韌性、治水整治等工作，都需中央與地方持續合作，「房子蓋一半，師傅不能換！」才能讓重大建設持續向前。

潘孟安也說，他從政30多年接受人民檢驗，縣長須具備專業能力，施政不能只考量個人或政治利益，而是要把縣民福利擺在第一位。他認為，選舉不應一味唱衰地方，而應以溫暖、正面提出願景。

談到教育政策，潘孟安指出，從校舍、廁所、操場改善，到營養午餐、學生周周喝鮮乳，屏東早已持續推動相關措施，讓孩子安心學習、接受良好教育。他肯定周春米四年來施政表現，認真做事的人應獲肯定，周春米是屏東縣長最好的人選。

交通部長陳世凱則說，周春米積極向中央爭取重大建設，中央與地方攜手推動大東港發展，包括高雄捷運規畫延伸新園、東港、林邊，以及大鵬灣招商引進國際級投資，此外，東琉線碼頭旅運設施改善計畫核定投入約14億元，持續改善東港與小琉球交通服務品質。

周春米致詞時表示，選前最終壓軸造勢選在東港，力拚大東港團結全壘打，感謝一路相挺屏東隊與鄉親，她以「黑潮的洋流」形容鄉親凝聚的力量，支持她持續前進，陪伴她拚到最後一刻。

周春米強調，賴清德總統推動「均衡台灣」，正是屏東加速發展契機。大東港地區交通建設持續升級，她也細數大東港地區各項民生建設，包括圖書館、全民運動館，以及東港衛生所提供漁民綠色通道特別門診、東港社福館與公共托育中心以及新園產業園區等，全面提升鄉親生活品質，也跟鄉親喊話，投給你想要的生活，投給屏東發光發熱的未來。

選前最後黃金星期天，爭取連任屏東縣長周春米（左三）今結束第二場公辦政見會，趕往東隆宮廣場前舉辦大東港團結造勢，總統府秘書長潘孟安（左四）站台力挺。圖／周春米競總提供

選前最後黃金星期天，爭取連任屏東縣長周春米今結束第二場公辦政見會，趕往東隆宮廣場前舉辦大東港團結造勢。圖／周春米競總提供