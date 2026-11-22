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選戰倒數5天劉建國率隊崙背掃街 拋周周喝鮮乳、濁水溪親水廊道雙政見
選戰倒數五天雲林縣藍綠白展開掃街衝刺，民進黨縣長候選人劉建國今天一早帶領議員候選人，到崙背鄉車掃並到菜市場拜票。劉建國以擦亮崙背「酪農重鎮」品牌，再推學生、長輩每周至少喝2次鮮乳等政見，並打造濁水溪沿岸崙背、二崙、西螺地區生態與親水休憩廊道。
劉建國一早在洪如萍、王裔迪等多位議員及地方公職候選人陪同下，到崙背早市掃街，沿途受支持者熱情招呼，更有民眾當場以視訊聊天並透過鏡頭遠距拉票。
劉建國說，崙背是全台重要的酪農專區，更是詔安客家文化最大聚落，多年來他除致力推動詔安客文化傳承，也拓展國產乳品通路，這次參選提出全縣國中小學生與65歲以上長輩「周周喝在地鮮奶」，不僅營養加值、長輩補鈣，還能增加酪農收益，擦亮雲林鮮乳品牌。
劉建國指出，崙背、二崙、西螺地區位於「母河」濁水溪流域沿岸，長年飽受沙塵暴之苦，感謝總統賴清德在行政院長任內踏勘後宣示揚塵治理「經費無上限」，展現中央維護居民健康的決心，讓鄉親遠離「吃飯配沙」夢魘。
第三期濁水溪治理今年進入尾聲，明年展開第四期，行政院已核定8.8億元，未來治理不僅抑制揚塵，更要借鏡麥寮出海口轉型為生態基地，將母河打造兼具生態與親水機能的休憩廊道。他並強調，若能入主縣府，一定會結合中央資源全力實現，創造宜居環境找回母河居民光榮感。
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