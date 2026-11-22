睽違八年之久，民眾黨主席黃國昌及前立委徐永明再度在高雄合體輔選高雄市議員候選人林于凱，雖然黃國昌、林于凱已從時代力量轉投效台灣民眾黨，三人情誼不變，同框掃街爭取選民支持，讓林于凱重返高雄市議會續任「不分區議員」。此外，黃國昌不忘為徐永明抱不平，強調徐在2020年遭民進黨司法抹黑及追殺，現在終於獲得清白。

2018年時代力量全盛時期，提名黃捷及林于凱參選高雄市議員，時任黨主席的黃國昌偕時任立委徐永明現身高雄輔選，黃、林皆順利當選。不過黃捷退黨後受徵召成為民進黨區域立委，林于凱四年前連任失利，此次捲土重來。時隔八年，黃國昌與徐永明今天再度現身三民區為林于凱輔選。

徐永明曾任時力黨主席，目前回歸大學任教，很少參與政治活動。他表示，2018年第一次與黃國昌來高雄輔選林于凱，那時任務成功，可惜四年前林于凱成為落選頭，但四年來持續在高雄關心公共事務，期待這次讓林于凱重回高雄市議會，讓高雄有真正監督的聲音。

黃國昌稱讚林于凱過去在高雄市議會專業問政，是一位零負評的不分區議員，表現受跨黨派議員肯定。黃國昌也強調，今日三人合體意義重大，因為徐永明在2020年時候遭遇民進黨司法抹黑及追殺，現在終於還他清白，所以今天才能再度站在一起助選，希望高雄最優秀的一位候選人順利進入議會，繼續在高雄市議會監督市政、專業問政。

林于凱針對外界質疑他加入民眾黨一事對外公開說明。他表示，當年民進黨喊黨政軍退出媒體，結果現在把台灣人逼成每個人不敢發言，因為怕被網軍出征、被媒體洗臉，「這是什麼樣的國家？」

林于凱強調，以前民進黨在野時說要司法改革，結果現在司法結合媒體及檢調打壓政治異己，這樣完全一個不是有包容性執政者該做的事情，他只是是跳出來，補足民進黨在野時期堅稱的理念及實踐他們做不到的事情。