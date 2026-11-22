民進黨台北市長候選人沈伯洋在選前黃金周末舉辦「市民動起來，城市行動展」從復興南路一路延伸至北平東路，共有6個舞台「快樂」、「自由」、「真實」、「美好」、「勇氣」、「溫暖」，舉辦音樂、舞蹈、戲劇等活動，邀請民眾到場參與，而副總統蕭美琴與沈也將在晚間6時抵達競總舞台致詞並與民眾同樂。

其中復興南路一段191號的「快樂」舞台是跨越世代與曲風的城市音樂派對；忠孝東路三段（連雲懷生外）的「自由」舞台，讓爵士即興，帶多元自在共舞；北科大校門的「真實」舞台，則是專業概念Talk，要讓每個聲音被聽見，讓公共討論發生；同樣位於北科大校門的「勇氣」舞台，則安排互動式市民肥皂箱，讓市民發聲與兒童傳遞希望之聲。

忠孝東路二段（兆豐金融大樓外）的「美好」舞台，安排親子樂團劇團，以旋律啟航，讓公共空間綻放；華山文創園區外的「溫暖」舞台，規劃街頭鋼琴，召集市民音樂家，帶著自己的樂器與夥伴，走上溫暖舞台，隨著節奏相聚，讓陪伴與互助流動。

沈伯洋也表示，考量船員分布各地，活動規劃實體與線上兩種參與方式，親自走訪六個舞台，領取快樂、自由、真實、勇氣、美好及溫暖六款主題飄帶；無法到場的民眾，也能透過線上直播關注六個舞台定時發布的任務，線上完成後，即可升級船員證。

競選總幹事吳思瑤也預告，這是選舉史上第一次的全新嘗試把台北街頭，當作一個無邊界的Open Museum，邀請粉絲一起來享受好看的展覽、好炫的表演、好酷的飄帶、好玩的任務，更預告沈有可能會出現在某個展場給大家驚喜。

民進黨台北市長候選人沈伯洋在選前黃金周末舉辦「市民動起來，城市行動展」從復興南路一路延伸至北平東路，共有6個舞台「快樂」、「自由」、「真實」、「美好」、「勇氣」、「溫暖」，舉辦音樂、舞蹈、戲劇等活動，邀請民眾到場參與。圖／取自沈伯洋臉書