彰化縣長選戰進入最後黃金周末，藍綠候選人全面展開陸戰攻勢。民進黨候選人陳素月昨晚才在員林舉辦大型造勢晚會，今天一早隨即回到本命區員林，從人潮最多的華成市場徒步拜票；國民黨候選人魏平政上午則有黨主席鄭麗文陪同車隊掃街，預計一路掃遍南彰化，直到傍晚才結束，雙方把握選前最後周末衝刺。

陳素月今天上午與員林市長、縣議員及市民代表等各級民代候選人，從員林市華成市場出發拜票，沿途受到攤商及採買民眾歡迎。陳素月今天安排多達13場公開行程，除了徒步掃街、參加各級民代候選人及民間社團舉辦的造勢活動，也將走訪多場廟會，一路忙到晚間11點，出席彰化市元清觀下元水官聖誕祝壽大典。

選前最後一周，各陣營陸續回歸傳統陸戰。競選總部指出，選前最後階段通常著重市場、夜市等能直接接觸民眾的場合，透過站路口、車隊掃街快速增加曝光，也能在短時間內走遍各鄉鎮。地方選民會在意候選人是否重視地方、是否親自到地方「遶庄」。

魏平政在獲得國民黨彰化縣長王惠美站台後，昨晚舉辦員林團結大會，當初曾表態爭取國民黨提名參選縣長的立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章及彰化縣政府參議柯呈枋也到場力挺，藍營展現形式上的整合，基層士氣也隨之提振。

魏平政今天上午則在本命區社頭鄉舉辦團結大會，社頭鄉長蕭浚二、社頭鄉代表會主席陳慶福，以及社頭鄉出身的縣議員蕭妤亘都到場站台。隨後展開一整天車隊掃街，預計走遍員林、大村、埔心、永靖、田尾、北斗、埤頭、溪州、二水、田中及社頭等11個南彰化鄉鎮市。

魏平政競選總部表示，昨天車隊掃街以北彰化及西南角為主，今天則鎖定南彰化，預計這個周末走完全縣。明天起將轉往人潮聚集處拜票、站路口，選前一天則安排在彰化市徒步拜票，晚間再回防員林、社頭一帶，持續拉抬選情。

國民黨候選人魏平政上午有黨主席鄭麗文陪同車隊掃街，一行人也到五通宮參拜。圖／魏平政競選總部提供

民進黨候選人陳素月昨晚才在員林舉辦大型造勢晚會，今天一早隨即回到本命區員林，從人潮最多的華成市場徒步拜票。圖／陳素月競總提供