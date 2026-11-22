桃園市長候選人黃世杰日前表示，2017年還任職市府時，與鄭文燦擋下埤塘光電。不過市長張善政先前在楊梅輔選時，指出當時鄭市府只是「暫時停止」，後來還是有同意其他申請案；他上任後訂定高門檻條件，幾乎不可能過關，才終止埤塘設太陽能光電板。

市府新聞處長羅楚東今日指出，根據核發紀錄，黃世杰任職的鄭市府團隊2018年核發5處埤塘光電設置案，既然黃世杰宣稱2017年就已擋下，為何隔年還繼續核發？是否無法違背黃的父親，當時桃園農田水利會總幹事黃金德的意志，刻意避談後續核發的事實。

羅楚東指出，黃世杰對埤塘光電政策的說法前後矛盾，始終沒有正面回答關鍵問題，當年黃世杰擔任鄭市府顧問，父親積極推動光電板進駐埤塘，黃世杰究竟參與哪些政策討論、扮演什麼角色？如今又稱自己擋下光電進入埤塘，這些問題都不能輕輕帶過，應該清楚說明，黃世杰陣營中午表示目前沒有新的回應。

羅楚東指出，目前農田水利署轄管的8口光電埤塘，至今仍具有灌溉功能，這代表光電板下方的水，不只是埤塘裡的水，更是農民實際使用的灌溉水源，當年黃世杰父親黃金德擔任桃園農田水利會總幹事，積極推動光電板進駐埤塘，同時間在市府任職高官的黃世杰，是否曾關心光電設施對家鄉農民灌溉用水的影響？農水署歷年的水質檢測數據，他是否曾經了解，又是否認為足以讓農民安心？黃世杰從小喝家鄉的水、吃家鄉的米，理應比誰都清楚埤塘對桃園農民的重要，當年究竟有沒有替家鄉農民把關？如今面對外界對政策過程的疑問，更應提出具體說明。