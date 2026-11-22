天氣好，民進黨支持者更容易出來投票？由於投票日當天的天氣恐影響選民出門投票意願，各界對28日的天氣相當關注。目前預報顯示，當天全台約17到21度，北部與東北部會有零星降雨。研究顯示，天氣愈好綠營投票率愈增加、藍營減少，但相較之下，獨立選民最容易受到天氣影響。

投票日「西晴東偶雨」

2026九合一選舉將於28日登場，投票日天氣如何備受關注！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮22日在專欄分析，28日乾空氣南下，西半部將維持晴朗、穩定的天氣，東半部則仍有局部短暫雨的機率。

依目前預測，投票日全台天氣呈現「西晴東偶雨」的型態，但距離投票日仍有6天，預報還可能調整。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則說，受東北季風影響，28日早上宜花有點短暫雨，其它地區天氣穩定。中央氣象署預報則顯示，周六東北季風增強，各地低溫在17至21度之間，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

天氣好有利綠營？

至於天氣會如何影響選民投票行為？一篇名為《天氣對投票的影響－總體與個體的分析》的研究運用1993到2012年歷屆總統、省長、直轄市長與縣市長選舉的投開票結果，並結合縣市天氣與電訪資料，發現天氣愈好，投票率會增加，乃為民進黨支持者投票率的增加，國民黨支持者投票率反而降低，反之亦然。

但在個體資料之中，獨立選民最容易受到天氣因素影響而降低投票意願，而民進黨選民投票意願會較國民黨選民堅定。研究認為，這反映出壞天氣會提高出門投票成本，好天氣則增加出門投票的機會成本（放棄其他事情而去投票），特定群體對投票成本增加的忍受度不同。

天氣差不利藍得票率？

不過，政媒與選舉實務上則有「天氣差不利於國民黨得票率」或「低投票率對藍營影響較大」的說法。例如2021年12月18日公投前夕，國民黨副主席連勝文曾表示，大陸冷氣團與水氣帶來的濕冷天氣會影響藍營投票率；2022年九合一選舉前夕，也有輔選要角與媒體分析指出，低投票率或冷雨天氣可能使藍營基本盤動員出現差異。

至於2024年總統大選，當天天氣很好，時任柯文哲競選辦公室主任周榆修便認為，民眾黨的關鍵是在年輕人投票率，以當天狀況來說還算樂觀；時任侯友宜競選辦公室發言人詹為元也評估，國民黨傳統支持者以長輩為主，天氣好有助於他們出門投票。

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