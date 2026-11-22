選戰倒數6天，票票關鍵。台北市長蔣萬安昨天出席民眾黨活動，有藍營人士擔憂藍白合影響北市藍營議員席次。蔣萬安今天表示，多縣市合作默契非常好，目標是藍白席次最大化。

2026年九合一選舉倒數6天，讓支持者出門投票、破圈是決戰關鍵。蔣萬安昨天出席民眾黨造勢活動，與民眾黨創黨主席柯文哲同台，今天他到濱江果菜市場掃街拜票，媒體關注會否再跟柯文哲見面。

蔣萬安說，感謝柯文哲台北市長任內打下基礎，讓他持續推動各項市政建設，昨天因為場合、時間關係，沒辦法聊一下，柯文哲也會到外縣市輔選，感謝柯文哲給予他很多支持、加油跟鼓勵，等這段時間忙完，一定有機會再次跟柯文哲請益。

媒體追問，京華城案是藍營議員提供檢調資料，昨天蔣萬安跟柯文哲握手被嘲諷是加害者與被害人相挺。蔣萬安說，現場沒有這樣的感覺。

針對前國民黨立委羅淑蕾說，藍白合是「看到鬼」、「吸國民黨的血」。蔣萬安說，不要把民眾黨的支持視為理所當然，這次選舉很多縣市有非常好的合作默契，包含新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣，甚至嘉義市等並肩作戰。

國民黨議員鍾小平憂心影響藍營議員席次，蔣萬安說，這次最大目標就是藍白席次最大化，國民黨也有很多優秀議員，希望都能進入議會。

媒體又問國民黨議員秦慧珠昨天舉辦感恩之夜，有提邀請但競總無人出席，她還淚灑會場。蔣萬安說，現在是團結時刻，保持暢通溝通。

至於是否有信心拿下台北市前副市長黃珊珊當年參選市長獲得的選票，蔣萬安說，對於黃珊珊所提好的政見，市府這4年一一具體實現，包含淡水河岸、東區相關建設，首都的中央公園也是他提出松機遷建的重要參考根據。

媒體問日前蔣萬安與親民黨主席宋楚瑜會面，是否觸及宋楚瑜曾批評無菸城市根本做不到。蔣萬安說，不管是市政或選舉最後階段，宋楚瑜給他非常多提點、指導，非常感激，會持續滾動檢討，選定適合的地點設置負壓吸菸室，建構新城市文化。

對於競選辦公室政策總幹事、國民黨立委賴士葆稱民進黨台北市長候選人沈伯洋「人渣」。蔣萬安說，他不認同在選舉造勢場合有過激言論，代表團隊表達歉意。反之，民進黨立委林淑芬稱藍白立委是「臭俗仔」、「大罷免大成功」，蔣萬安反問，難道她是把去年大罷免的精神用到今年的選舉，還是拿到去年的講稿。

此外，關於光電板議題，蔣萬安臉書貼文「台灣好水聯盟」，拒絕光電板染指民生與灌溉用水；沈伯洋說全台無人不支持水質安全，疑是選舉操作。蔣萬安諷喻，會有人不想「台北順起來」嗎，又台北市文化局長蔡詩萍撤下AI生成故宮光電板圖，市府會否跟故宮道歉，蔣萬安說，蔡詩萍應該是不希望焦點被模糊。