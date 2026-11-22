選前最後一個黃金周日衝刺，民進黨新竹市長候選人莊競程與台北市長候選人沈伯洋今天上午在新竹市舉辦「程風洋流」造勢大會，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方也到場助陣，支持者興奮高喊「新竹合體凍蒜」，展現團結氣勢。

現場湧入大批支持者，民眾手持旗幟、高喊「凍蒜」，氣氛熱烈，為選前最後衝刺拉抬聲勢。賴清德總統今天出席造勢大會，呼籲支持者全力支持莊競程、高票當選。他也提到鄭朝方讓竹北經驗即將在新竹縣實現，未來將與新竹市共同合作、共同發展，打造更好的大新竹生活環境。

賴總統表示，莊競程、沈伯洋都是理性、專業的新世代，對社會充滿熱情，兩人皆為台大博士，也都曾在大學任教，因為對社會的熱忱走出校園、投入公共事務。莊競程具備中央民意代表歷練及中央行政經驗，此次參選新竹市長做足準備，不僅對新竹市未來發展有完整藍圖，也針對各行政區提出具體計畫。

在社會福利方面，賴總統表示，莊競程提出從產婦、嬰幼兒、青少年、青年到長者的完整照顧政策，包括配合中央生育補助，第一胎加碼至15萬元、第二胎20萬元、第三胎25萬元；不孕症人工生殖補助則加碼至30萬元，盼減輕家庭育兒及生育負擔。

賴總統並指出，莊競程提出交通改善方案，除幸福小黃巴士及YouBike外，也將推動新竹縣市公車連營，整合路線與服務；導入人工智慧優化號誌系統，提高交通效率，尤其改善科學園區周邊壅塞問題。此外，莊競程也主張推動輕軌建設，規畫三線齊發，串聯竹北、南寮、香山及科學園區，改善通勤、接送學童等交通需求。希望透過完整的交通規畫，解決市民上下班及接送孩子時經常面臨的塞車問題。

賴清德指出，台灣半導體及科技產業的中心就是從新竹市開始，因此「只要把新竹市顧好，台灣就會好」，台灣在國際上的地位才能持續提升，也才能繼續為世界做出貢獻。他強調，新竹市未來的市長非常重要，一定要交給莊競程。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方也到場助陣，支持者興奮高喊「新竹合體凍蒜」，展現團結氣勢。記者郭政芬／攝影